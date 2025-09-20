Yield App (YLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.93% Prisendring (7D) -2.93%

Yield App (YLD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YLD er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YLD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield App (YLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 231.96K$ 231.96K $ 231.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 262.20K$ 262.20K $ 262.20K Opplagsforsyning 265.40M 265.40M 265.40M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yield App er $ 231.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YLD er 265.40M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 262.20K.