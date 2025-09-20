Dagens Yapper livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for YAPPER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAPPER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yapper livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for YAPPER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAPPER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 YAPPER til USD livepris:

$0.00059
$0.00059$0.00059
-4.70%1D
Yapper (YAPPER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:07:15 (UTC+8)

Yapper (YAPPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01218849
$ 0.01218849$ 0.01218849

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-4.24%

-45.37%

-45.37%

Yapper (YAPPER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YAPPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAPPER er $ 0.01218849, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAPPER endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -4.24% over 24 timer og -45.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yapper (YAPPER) Markedsinformasjon

$ 591.21K
$ 591.21K$ 591.21K

--
----

$ 591.21K
$ 591.21K$ 591.21K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,540.65
999,996,540.65 999,996,540.65

Nåværende markedsverdi på Yapper er $ 591.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAPPER er 1000.00M, med en total tilgang på 999996540.65. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 591.21K.

Yapper (YAPPER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yapper til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yapper til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yapper til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yapper til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.24%
30 dager$ 0+64.28%
60 dager$ 0-56.58%
90 dager$ 0--

Hva er Yapper (YAPPER)

Yapper Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yapper (YAPPER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yapper (YAPPER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yapper.

Sjekk Yapperprisprognosen nå!

YAPPER til lokale valutaer

Yapper (YAPPER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yapper (YAPPER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YAPPER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yapper (YAPPER)

Hvor mye er Yapper (YAPPER) verdt i dag?
Live YAPPER prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YAPPER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YAPPER til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yapper?
Markedsverdien for YAPPER er $ 591.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YAPPER?
Den sirkulerende forsyningen av YAPPER er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYAPPER ?
YAPPER oppnådde en ATH-pris på 0.01218849 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YAPPER?
YAPPER så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til YAPPER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YAPPER er -- USD.
Vil YAPPER gå høyere i år?
YAPPER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YAPPER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:07:15 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.