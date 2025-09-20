Yapper (YAPPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01218849$ 0.01218849 $ 0.01218849 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) -4.24% Prisendring (7D) -45.37% Prisendring (7D) -45.37%

Yapper (YAPPER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YAPPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAPPER er $ 0.01218849, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAPPER endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -4.24% over 24 timer og -45.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yapper (YAPPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 591.21K$ 591.21K $ 591.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 591.21K$ 591.21K $ 591.21K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,996,540.65 999,996,540.65 999,996,540.65

Nåværende markedsverdi på Yapper er $ 591.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAPPER er 1000.00M, med en total tilgang på 999996540.65. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 591.21K.