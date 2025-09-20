XP Network (XPNET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00048943 24 timer høy $ 0.0005039 All Time High $ 0.114859 Laveste pris $ 0.00030037 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.52% Prisendring (7D) +5.33%

XP Network (XPNET) sanntidsprisen er $0.0005035. I løpet av de siste 24 timene har XPNET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00048943 og et toppnivå på $ 0.0005039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XPNET er $ 0.114859, mens den rekordlave prisen er $ 0.00030037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XPNET endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og +5.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XP Network (XPNET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 358.99K$ 358.99K $ 358.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 503.50K$ 503.50K $ 503.50K Opplagsforsyning 712.99M 712.99M 712.99M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XP Network er $ 358.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XPNET er 712.99M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 503.50K.