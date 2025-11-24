XOE pris i dag

Sanntids XOE (XOE) pris i dag er $ 0.00013847, med en 1.97% endring de siste 24 timene. Nåværende XOE til USD konverteringssats er $ 0.00013847 per XOE.

XOE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 124,962, med en sirkulerende forsyning på 902.42M XOE. I løpet av de siste 24 timene XOE har den blitt handlet mellom $ 0.00013785(laveste) og $ 0.00014151 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00046938, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008182.

Kortsiktig har XOE beveget seg -2.04% i løpet av den siste timen og -27.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XOE (XOE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 124.96K$ 124.96K $ 124.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 138.47K$ 138.47K $ 138.47K Opplagsforsyning 902.42M 902.42M 902.42M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XOE er $ 124.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XOE er 902.42M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 138.47K.