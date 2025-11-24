XFROG pris i dag

Sanntids XFROG (XFROG) pris i dag er $ 0.00000654, med en 3.99% endring de siste 24 timene. Nåværende XFROG til USD konverteringssats er $ 0.00000654 per XFROG.

XFROG rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,366,668, med en sirkulerende forsyning på 210.00B XFROG. I løpet av de siste 24 timene XFROG har den blitt handlet mellom $ 0.00000629(laveste) og $ 0.00000675 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00003795, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000472.

Kortsiktig har XFROG beveget seg +0.32% i løpet av den siste timen og -18.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XFROG (XFROG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Opplagsforsyning 210.00B 210.00B 210.00B Total forsyning 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

