XCeption (XCEPT) Informasjon Introducing XCeption—the first democratized MEV bot and suite of trading tools. TradeCeption ensures seamless trade execution, while MarketCeption offers DCA out of large positions or creates floor support for protocols. Features like SnipeCeption provide lightning-fast market sniping, making trading easier than ever. Maximize your earnings potential with MevCeption by earning passive income through token approval for MEV transactions. Plus, our referral program rewards users for spreading the word. Offisiell nettside: https://www.xceptionbot.io Teknisk dokument: https://xception.gitbook.io/xception-bots/fundamentals/xception Kjøp XCEPT nå!

XCeption (XCEPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XCeption (XCEPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 120.96K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 120.96K All-time high: $ 0.01330036 All-Time Low: $ 0.00006461 Nåværende pris: $ 0.00012096 Lær mer om XCeption (XCEPT) pris

XCeption (XCEPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XCeption (XCEPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XCEPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XCEPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XCEPTs tokenomics, kan du utforske XCEPT tokenets livepris!

XCEPT prisforutsigelse Vil du vite hvor XCEPT kan være på vei? Vår XCEPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XCEPT tokenets prisforutsigelse nå!

