Wrapped Ampleforth (WAMPL) Informasjon Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL's role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It's a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL. Offisiell nettside: https://www.ampleforth.org/

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Ampleforth (WAMPL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Total forsyning: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Sirkulerende forsyning: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M All-time high: $ 54.43 $ 54.43 $ 54.43 All-Time Low: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Nåværende pris: $ 2.63 $ 2.63 $ 2.63

Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Ampleforth (WAMPL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAMPL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAMPL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

WAMPL prisforutsigelse Vil du vite hvor WAMPL kan være på vei? Vår WAMPL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

