Wrapped Ampleforth (WAMPL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.76 $ 2.76 $ 2.76 24 timer lav $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 24 timer høy 24 timer lav $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 24 timer høy $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 All Time High $ 54.43$ 54.43 $ 54.43 Laveste pris $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -2.23% Prisendring (7D) -1.61% Prisendring (7D) -1.61%

Wrapped Ampleforth (WAMPL) sanntidsprisen er $2.77. I løpet av de siste 24 timene har WAMPL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.76 og et toppnivå på $ 2.86, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAMPL er $ 54.43, mens den rekordlave prisen er $ 2.01.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAMPL endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -2.23% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Opplagsforsyning 1.39M 1.39M 1.39M Total forsyning 1,393,529.017014795 1,393,529.017014795 1,393,529.017014795

Nåværende markedsverdi på Wrapped Ampleforth er $ 3.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAMPL er 1.39M, med en total tilgang på 1393529.017014795. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.86M.