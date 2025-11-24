Woffle pris i dag

Sanntids Woffle (WOF) pris i dag er --, med en 0.42% endring de siste 24 timene. Nåværende WOF til USD konverteringssats er -- per WOF.

Woffle rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 36,889, med en sirkulerende forsyning på 999.95M WOF. I løpet av de siste 24 timene WOF har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00244579, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WOF beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og -12.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Woffle (WOF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.89K$ 36.89K $ 36.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.89K$ 36.89K $ 36.89K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,946,755.065399 999,946,755.065399 999,946,755.065399

