Mer om WISE

WISE Prisinformasjon

WISE Offisiell nettside

WISE tokenomics

WISE Prisprognose

Wise Pris (WISE)

1 WISE til USD livepris:

$0.242603
$0.242603
-2.10%1D
Wise (WISE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:04:54 (UTC+8)

Wise (WISE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.242297
24 timer lav
$ 0.275672
24 timer høy

$ 0.242297
$ 0.275672
$ 0.96738
$ 0.078411
-0.43%

-2.19%

-7.40%

-7.40%

Wise (WISE) sanntidsprisen er $0.242604. I løpet av de siste 24 timene har WISE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.242297 og et toppnivå på $ 0.275672, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WISE er $ 0.96738, mens den rekordlave prisen er $ 0.078411.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WISE endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wise (WISE) Markedsinformasjon

$ 8.44M
--
$ 131.78M
34.79M
543,206,289.0
Nåværende markedsverdi på Wise er $ 8.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WISE er 34.79M, med en total tilgang på 543206289.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.78M.

Wise (WISE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wise til USD ble $ -0.0054388245831935.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wise til USD ble $ -0.0054005833.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wise til USD ble $ +0.0379297282.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wise til USD ble $ +0.10166285893525114.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0054388245831935-2.19%
30 dager$ -0.0054005833-2.22%
60 dager$ +0.0379297282+15.63%
90 dager$ +0.10166285893525114+72.13%

Hva er Wise (WISE)

Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond).

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wise (WISE) Ressurs

Offisiell nettside

Wise Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wise (WISE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wise (WISE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wise.

Sjekk Wiseprisprognosen nå!

WISE til lokale valutaer

Wise (WISE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wise (WISE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WISE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wise (WISE)

Hvor mye er Wise (WISE) verdt i dag?
Live WISE prisen i USD er 0.242604 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WISE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WISE til USD er $ 0.242604. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wise?
Markedsverdien for WISE er $ 8.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WISE?
Den sirkulerende forsyningen av WISE er 34.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWISE ?
WISE oppnådde en ATH-pris på 0.96738 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WISE?
WISE så en ATL-pris på 0.078411 USD.
Hva er handelsvolumet til WISE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WISE er -- USD.
Vil WISE gå høyere i år?
WISE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WISE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.