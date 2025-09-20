Wise (WISE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.242297 24 timer høy $ 0.275672 All Time High $ 0.96738 Laveste pris $ 0.078411 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -2.19% Prisendring (7D) -7.40%

Wise (WISE) sanntidsprisen er $0.242604. I løpet av de siste 24 timene har WISE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.242297 og et toppnivå på $ 0.275672, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WISE er $ 0.96738, mens den rekordlave prisen er $ 0.078411.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WISE endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wise (WISE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.44M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 131.78M Opplagsforsyning 34.79M Total forsyning 543,206,289.0

Nåværende markedsverdi på Wise er $ 8.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WISE er 34.79M, med en total tilgang på 543206289.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.78M.