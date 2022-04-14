Winter Arc (WINTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Winter Arc (WINTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Winter Arc (WINTER) Informasjon Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Offisiell nettside: https://winterarcsol.com/ Kjøp WINTER nå!

Winter Arc (WINTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Winter Arc (WINTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 615.75K $ 615.75K $ 615.75K Total forsyning: $ 972.40M $ 972.40M $ 972.40M Sirkulerende forsyning: $ 972.40M $ 972.40M $ 972.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 615.75K $ 615.75K $ 615.75K All-time high: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 All-Time Low: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Nåværende pris: $ 0.00063128 $ 0.00063128 $ 0.00063128 Lær mer om Winter Arc (WINTER) pris

Winter Arc (WINTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Winter Arc (WINTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WINTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WINTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WINTERs tokenomics, kan du utforske WINTER tokenets livepris!

WINTER prisforutsigelse Vil du vite hvor WINTER kan være på vei? Vår WINTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WINTER tokenets prisforutsigelse nå!

