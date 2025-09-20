Dagens Winter Arc livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WINTER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WINTER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Winter Arc livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WINTER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WINTER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Winter Arc Pris (WINTER)

1 WINTER til USD livepris:

$0.00061418
-1.20%1D
Winter Arc (WINTER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:01:51 (UTC+8)

Winter Arc (WINTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.02920174
$ 0
+0.15%

-1.23%

-15.35%

-15.35%

Winter Arc (WINTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WINTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WINTER er $ 0.02920174, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WINTER endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -15.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Winter Arc (WINTER) Markedsinformasjon

$ 597.23K
$ 597.23K$ 597.23K

--
$ 597.23K
972.40M
972,404,890.435206
Nåværende markedsverdi på Winter Arc er $ 597.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WINTER er 972.40M, med en total tilgang på 972404890.435206. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 597.23K.

Winter Arc (WINTER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Winter Arc til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Winter Arc til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Winter Arc til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Winter Arc til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.23%
30 dager$ 0-45.69%
60 dager$ 0+63.86%
90 dager$ 0--

Hva er Winter Arc (WINTER)

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

Winter Arc (WINTER) Ressurs

Winter Arc Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Winter Arc (WINTER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Winter Arc (WINTER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Winter Arc.

Winter Arc (WINTER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Winter Arc (WINTER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WINTER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Winter Arc (WINTER)

Hvor mye er Winter Arc (WINTER) verdt i dag?
Live WINTER prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WINTER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WINTER til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Winter Arc?
Markedsverdien for WINTER er $ 597.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WINTER?
Den sirkulerende forsyningen av WINTER er 972.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWINTER ?
WINTER oppnådde en ATH-pris på 0.02920174 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WINTER?
WINTER så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WINTER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WINTER er -- USD.
Vil WINTER gå høyere i år?
WINTER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WINTER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:01:51 (UTC+8)

Winter Arc (WINTER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.