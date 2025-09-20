Winter Arc (WINTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 
24 timer lav $ 0 
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.02920174
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) +0.15% 
Prisendring (1D) -1.23% 
Prisendring (7D) -15.35%

Winter Arc (WINTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WINTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WINTER er $ 0.02920174, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WINTER endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -15.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Winter Arc (WINTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 597.23K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 597.23K
Opplagsforsyning 972.40M
Total forsyning 972,404,890.435206

Nåværende markedsverdi på Winter Arc er $ 597.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WINTER er 972.40M, med en total tilgang på 972404890.435206. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 597.23K.