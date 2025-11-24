Weepi pris i dag

Sanntids Weepi (WEEPI) pris i dag er $ 0.00000627, med en 5.19% endring de siste 24 timene. Nåværende WEEPI til USD konverteringssats er $ 0.00000627 per WEEPI.

Weepi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,268.66, med en sirkulerende forsyning på 1.00B WEEPI. I løpet av de siste 24 timene WEEPI har den blitt handlet mellom $ 0.00000589(laveste) og $ 0.00000628 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00025609, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000058.

Kortsiktig har WEEPI beveget seg +0.16% i løpet av den siste timen og +0.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Weepi (WEEPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

