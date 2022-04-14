We Will Huddle (HUDDLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i We Will Huddle (HUDDLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

We Will Huddle (HUDDLE) Informasjon $Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem. Offisiell nettside: https://huddle.is Kjøp HUDDLE nå!

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for We Will Huddle (HUDDLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.92K $ 65.92K $ 65.92K Total forsyning: $ 990.98M $ 990.98M $ 990.98M Sirkulerende forsyning: $ 990.98M $ 990.98M $ 990.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.92K $ 65.92K $ 65.92K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om We Will Huddle (HUDDLE) pris

We Will Huddle (HUDDLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak We Will Huddle (HUDDLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUDDLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUDDLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUDDLEs tokenomics, kan du utforske HUDDLE tokenets livepris!

HUDDLE prisforutsigelse Vil du vite hvor HUDDLE kan være på vei? Vår HUDDLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HUDDLE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!