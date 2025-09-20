Warena (RENA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00136324 $ 0.00136324 $ 0.00136324 24 timer lav $ 0.00138496 $ 0.00138496 $ 0.00138496 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00136324$ 0.00136324 $ 0.00136324 24 timer høy $ 0.00138496$ 0.00138496 $ 0.00138496 All Time High $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -1.43% Prisendring (7D) +0.69% Prisendring (7D) +0.69%

Warena (RENA) sanntidsprisen er $0.00136462. I løpet av de siste 24 timene har RENA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00136324 og et toppnivå på $ 0.00138496, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RENA er $ 6.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RENA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.43% over 24 timer og +0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Warena (RENA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.69K$ 129.69K $ 129.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.53K$ 136.53K $ 136.53K Opplagsforsyning 94.99M 94.99M 94.99M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Warena er $ 129.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RENA er 94.99M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.53K.