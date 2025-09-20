wanETH (WANETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,380.7 $ 4,380.7 $ 4,380.7 24 timer lav $ 4,561.81 $ 4,561.81 $ 4,561.81 24 timer høy 24 timer lav $ 4,380.7$ 4,380.7 $ 4,380.7 24 timer høy $ 4,561.81$ 4,561.81 $ 4,561.81 All Time High $ 4,972.09$ 4,972.09 $ 4,972.09 Laveste pris $ 894.33$ 894.33 $ 894.33 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) -5.62% Prisendring (7D) -5.62%

wanETH (WANETH) sanntidsprisen er $4,458.75. I løpet av de siste 24 timene har WANETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,380.7 og et toppnivå på $ 4,561.81, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WANETH er $ 4,972.09, mens den rekordlave prisen er $ 894.33.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WANETH endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -5.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

wanETH (WANETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Opplagsforsyning 296.89 296.89 296.89 Total forsyning 296.8851503941211 296.8851503941211 296.8851503941211

Nåværende markedsverdi på wanETH er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WANETH er 296.89, med en total tilgang på 296.8851503941211. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.32M.