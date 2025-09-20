Dagens wanBTC livepris er 114,412 USD. Spor prisoppdateringer for WANBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WANBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens wanBTC livepris er 114,412 USD. Spor prisoppdateringer for WANBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WANBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WANBTC

WANBTC Prisinformasjon

WANBTC Offisiell nettside

WANBTC tokenomics

WANBTC Prisprognose

wanBTC Pris (WANBTC)

1 WANBTC til USD livepris:

$114,601
$114,601
-2.00%1D
wanBTC (WANBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:03:39 (UTC+8)

wanBTC (WANBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.47%

-1.49%

-1.29%

-1.29%

wanBTC (WANBTC) sanntidsprisen er $114,412. I løpet av de siste 24 timene har WANBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 113,103 og et toppnivå på $ 118,152, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WANBTC er $ 125,598, mens den rekordlave prisen er $ 15,476.02.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WANBTC endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

wanBTC (WANBTC) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på wanBTC er $ 2.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WANBTC er 24.20, med en total tilgang på 24.19849578. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.77M.

wanBTC (WANBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på wanBTC til USD ble $ -1,732.6156488322.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på wanBTC til USD ble $ -707.6496612000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på wanBTC til USD ble $ -3,285.0087852000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på wanBTC til USD ble $ +12,941.53113668055.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1,732.6156488322-1.49%
30 dager$ -707.6496612000-0.61%
60 dager$ -3,285.0087852000-2.87%
90 dager$ +12,941.53113668055+12.75%

Hva er wanBTC (WANBTC)

wanBTC (WANBTC) Ressurs

Offisiell nettside

wanBTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil wanBTC (WANBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine wanBTC (WANBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for wanBTC.

Sjekk wanBTCprisprognosen nå!

WANBTC til lokale valutaer

wanBTC (WANBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak wanBTC (WANBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WANBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om wanBTC (WANBTC)

Hvor mye er wanBTC (WANBTC) verdt i dag?
Live WANBTC prisen i USD er 114,412 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WANBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WANBTC til USD er $ 114,412. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for wanBTC?
Markedsverdien for WANBTC er $ 2.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WANBTC?
Den sirkulerende forsyningen av WANBTC er 24.20 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWANBTC ?
WANBTC oppnådde en ATH-pris på 125,598 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WANBTC?
WANBTC så en ATL-pris på 15,476.02 USD.
Hva er handelsvolumet til WANBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WANBTC er -- USD.
Vil WANBTC gå høyere i år?
WANBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WANBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
wanBTC (WANBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.