wanBTC (WANBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 113,103 $ 113,103 $ 113,103 24 timer lav $ 118,152 $ 118,152 $ 118,152 24 timer høy 24 timer lav $ 113,103$ 113,103 $ 113,103 24 timer høy $ 118,152$ 118,152 $ 118,152 All Time High $ 125,598$ 125,598 $ 125,598 Laveste pris $ 15,476.02$ 15,476.02 $ 15,476.02 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) -1.29% Prisendring (7D) -1.29%

wanBTC (WANBTC) sanntidsprisen er $114,412. I løpet av de siste 24 timene har WANBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 113,103 og et toppnivå på $ 118,152, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WANBTC er $ 125,598, mens den rekordlave prisen er $ 15,476.02.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WANBTC endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

wanBTC (WANBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Opplagsforsyning 24.20 24.20 24.20 Total forsyning 24.19849578 24.19849578 24.19849578

Nåværende markedsverdi på wanBTC er $ 2.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WANBTC er 24.20, med en total tilgang på 24.19849578. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.77M.