WAA (WAA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00130354$ 0.00130354 $ 0.00130354 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.55% Prisendring (7D) -2.32% Prisendring (7D) -2.32%

WAA (WAA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAA er $ 0.00130354, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.55% over 24 timer og -2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WAA (WAA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.21K$ 26.21K $ 26.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.21K$ 26.21K $ 26.21K Opplagsforsyning 999.44M 999.44M 999.44M Total forsyning 999,442,812.456173 999,442,812.456173 999,442,812.456173

Nåværende markedsverdi på WAA er $ 26.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAA er 999.44M, med en total tilgang på 999442812.456173. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.21K.