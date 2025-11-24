VOLT pris i dag

Sanntids VOLT (XVM) pris i dag er $ 0.00200341, med en 4.73% endring de siste 24 timene. Nåværende XVM til USD konverteringssats er $ 0.00200341 per XVM.

VOLT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,003,822, med en sirkulerende forsyning på 999.86M XVM. I løpet av de siste 24 timene XVM har den blitt handlet mellom $ 0.00193324(laveste) og $ 0.00210602 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.078437, mens tidenes laveste notering var $ 0.00145538.

Kortsiktig har XVM beveget seg +2.32% i løpet av den siste timen og +4.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VOLT (XVM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Opplagsforsyning 999.86M 999.86M 999.86M Total forsyning 999,859,438.750145 999,859,438.750145 999,859,438.750145

