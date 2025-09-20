VolatilityX (VOLTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00026215 $ 0.00026215 $ 0.00026215 24 timer lav $ 0.00028459 $ 0.00028459 $ 0.00028459 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00026215$ 0.00026215 $ 0.00026215 24 timer høy $ 0.00028459$ 0.00028459 $ 0.00028459 All Time High $ 0.01966936$ 0.01966936 $ 0.01966936 Laveste pris $ 0.00010656$ 0.00010656 $ 0.00010656 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -2.69% Prisendring (7D) -13.11% Prisendring (7D) -13.11%

VolatilityX (VOLTX) sanntidsprisen er $0.00027127. I løpet av de siste 24 timene har VOLTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00026215 og et toppnivå på $ 0.00028459, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VOLTX er $ 0.01966936, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VOLTX endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -2.69% over 24 timer og -13.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VolatilityX (VOLTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 216.79K$ 216.79K $ 216.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 270.99K$ 270.99K $ 270.99K Opplagsforsyning 800.00M 800.00M 800.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VolatilityX er $ 216.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VOLTX er 800.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 270.99K.