Virtu by Virtuals (VIRTU) Informasjon Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Offisiell nettside: https://virtuai.ink/ Kjøp VIRTU nå!

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Virtu by Virtuals (VIRTU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.59K $ 160.59K $ 160.59K Total forsyning: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Sirkulerende forsyning: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 160.59K $ 160.59K $ 160.59K All-time high: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001608 $ 0.0001608 $ 0.0001608 Lær mer om Virtu by Virtuals (VIRTU) pris

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Virtu by Virtuals (VIRTU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VIRTU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VIRTU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VIRTUs tokenomics, kan du utforske VIRTU tokenets livepris!

