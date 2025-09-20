Dagens Virtu by Virtuals livepris er 0.00019554 USD. Spor prisoppdateringer for VIRTU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIRTU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Virtu by Virtuals livepris er 0.00019554 USD. Spor prisoppdateringer for VIRTU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIRTU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 VIRTU til USD livepris:

$0.00019554
-0.50%1D
Virtu by Virtuals (VIRTU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:00:23 (UTC+8)

Virtu by Virtuals (VIRTU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00018836
24 timer lav
$ 0.00020075
24 timer høy

$ 0.00018836
$ 0.00020075
$ 0.01073685
$ 0.00012703
+0.33%

-0.51%

-2.97%

-2.97%

Virtu by Virtuals (VIRTU) sanntidsprisen er $0.00019554. I løpet av de siste 24 timene har VIRTU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00018836 og et toppnivå på $ 0.00020075, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIRTU er $ 0.01073685, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012703.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIRTU endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -0.51% over 24 timer og -2.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virtu by Virtuals (VIRTU) Markedsinformasjon

$ 195.28K
--
$ 195.28K
998.68M
998,684,587.416548
Nåværende markedsverdi på Virtu by Virtuals er $ 195.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRTU er 998.68M, med en total tilgang på 998684587.416548. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.28K.

Virtu by Virtuals (VIRTU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Virtu by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Virtu by Virtuals til USD ble $ -0.0000373685.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Virtu by Virtuals til USD ble $ -0.0000626094.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Virtu by Virtuals til USD ble $ -0.00007415483661849937.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.51%
30 dager$ -0.0000373685-19.11%
60 dager$ -0.0000626094-32.01%
90 dager$ -0.00007415483661849937-27.49%

Hva er Virtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Virtu by Virtuals (VIRTU) Ressurs

Offisiell nettside

Virtu by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Virtu by Virtuals (VIRTU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Virtu by Virtuals (VIRTU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Virtu by Virtuals.

Sjekk Virtu by Virtualsprisprognosen nå!

VIRTU til lokale valutaer

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Virtu by Virtuals (VIRTU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIRTU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Virtu by Virtuals (VIRTU)

Hvor mye er Virtu by Virtuals (VIRTU) verdt i dag?
Live VIRTU prisen i USD er 0.00019554 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VIRTU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VIRTU til USD er $ 0.00019554. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Virtu by Virtuals?
Markedsverdien for VIRTU er $ 195.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VIRTU?
Den sirkulerende forsyningen av VIRTU er 998.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIRTU ?
VIRTU oppnådde en ATH-pris på 0.01073685 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VIRTU?
VIRTU så en ATL-pris på 0.00012703 USD.
Hva er handelsvolumet til VIRTU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIRTU er -- USD.
Vil VIRTU gå høyere i år?
VIRTU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIRTU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:00:23 (UTC+8)

