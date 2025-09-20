Virtu by Virtuals (VIRTU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00018836 $ 0.00018836 $ 0.00018836 24 timer lav $ 0.00020075 $ 0.00020075 $ 0.00020075 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00018836$ 0.00018836 $ 0.00018836 24 timer høy $ 0.00020075$ 0.00020075 $ 0.00020075 All Time High $ 0.01073685$ 0.01073685 $ 0.01073685 Laveste pris $ 0.00012703$ 0.00012703 $ 0.00012703 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) -0.51% Prisendring (7D) -2.97% Prisendring (7D) -2.97%

Virtu by Virtuals (VIRTU) sanntidsprisen er $0.00019554. I løpet av de siste 24 timene har VIRTU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00018836 og et toppnivå på $ 0.00020075, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIRTU er $ 0.01073685, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012703.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIRTU endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -0.51% over 24 timer og -2.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virtu by Virtuals (VIRTU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 195.28K$ 195.28K $ 195.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 195.28K$ 195.28K $ 195.28K Opplagsforsyning 998.68M 998.68M 998.68M Total forsyning 998,684,587.416548 998,684,587.416548 998,684,587.416548

Nåværende markedsverdi på Virtu by Virtuals er $ 195.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRTU er 998.68M, med en total tilgang på 998684587.416548. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.28K.