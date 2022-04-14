Vidulum (VDL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vidulum (VDL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vidulum (VDL) Informasjon Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Offisiell nettside: https://vidulum.app/ Kjøp VDL nå!

Vidulum (VDL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vidulum (VDL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Total forsyning: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M Sirkulerende forsyning: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K All-time high: $ 0.791764 $ 0.791764 $ 0.791764 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00073058 $ 0.00073058 $ 0.00073058 Lær mer om Vidulum (VDL) pris

Vidulum (VDL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vidulum (VDL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VDL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VDL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VDLs tokenomics, kan du utforske VDL tokenets livepris!

VDL prisforutsigelse Vil du vite hvor VDL kan være på vei? Vår VDL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VDL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!