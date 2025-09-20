Verus Pris (VRSC)
Verus (VRSC) sanntidsprisen er $1.79. I løpet av de siste 24 timene har VRSC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.75 og et toppnivå på $ 1.82, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VRSC er $ 6.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.00177843.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VRSC endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +1.24% over 24 timer og +5.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Verus er $ 142.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VRSC er 79.32M, med en total tilgang på 79318518.11899278. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 142.26M.
I løpet av i dag er prisendringen på Verus til USD ble $ +0.02203326.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Verus til USD ble $ -0.2010698050.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Verus til USD ble $ +0.0076060680.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Verus til USD ble $ -0.379787224764971.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.02203326
|+1.24%
|30 dager
|$ -0.2010698050
|-11.23%
|60 dager
|$ +0.0076060680
|+0.42%
|90 dager
|$ -0.379787224764971
|-17.50%
Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.
