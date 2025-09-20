Verus (VRSC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.75 24 timer lav $ 1.82 24 timer høy All Time High $ 6.74 Laveste pris $ 0.00177843 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +1.24% Prisendring (7D) +5.23%

Verus (VRSC) sanntidsprisen er $1.79. I løpet av de siste 24 timene har VRSC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.75 og et toppnivå på $ 1.82, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VRSC er $ 6.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.00177843.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VRSC endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +1.24% over 24 timer og +5.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Verus (VRSC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 142.26M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 142.26M Opplagsforsyning 79.32M Total forsyning 79,318,518.11899278

Nåværende markedsverdi på Verus er $ 142.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VRSC er 79.32M, med en total tilgang på 79318518.11899278. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 142.26M.