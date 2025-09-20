Dagens Vera livepris er 0.00014804 USD. Spor prisoppdateringer for VERA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VERA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vera livepris er 0.00014804 USD. Spor prisoppdateringer for VERA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VERA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Vera Pris (VERA)

1 VERA til USD livepris:

$0.00014805
$0.00014805$0.00014805
0.00%1D
mexc
USD
Vera (VERA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:47:43 (UTC+8)

Vera (VERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00014803
$ 0.00014803$ 0.00014803
24 timer lav
$ 0.00014806
$ 0.00014806$ 0.00014806
24 timer høy

$ 0.00014803
$ 0.00014803$ 0.00014803

$ 0.00014806
$ 0.00014806$ 0.00014806

$ 0.681438
$ 0.681438$ 0.681438

$ 0.00010697
$ 0.00010697$ 0.00010697

-0.00%

+0.00%

+9.11%

+9.11%

Vera (VERA) sanntidsprisen er $0.00014804. I løpet av de siste 24 timene har VERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014803 og et toppnivå på $ 0.00014806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERA er $ 0.681438, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010697.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +9.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vera (VERA) Markedsinformasjon

$ 37.57K
$ 37.57K$ 37.57K

--
----

$ 148.04K
$ 148.04K$ 148.04K

253.75M
253.75M 253.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vera er $ 37.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERA er 253.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 148.04K.

Vera (VERA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vera til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vera til USD ble $ +0.0000131541.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vera til USD ble $ +0.0000300899.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vera til USD ble $ +0.00004001676485167085.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.00%
30 dager$ +0.0000131541+8.89%
60 dager$ +0.0000300899+20.33%
90 dager$ +0.00004001676485167085+37.04%

Hva er Vera (VERA)

Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere.

Vera (VERA) Ressurs

Offisiell nettside

Vera Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vera (VERA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vera (VERA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vera.

Sjekk Veraprisprognosen nå!

VERA til lokale valutaer

Vera (VERA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vera (VERA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VERA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vera (VERA)

Hvor mye er Vera (VERA) verdt i dag?
Live VERA prisen i USD er 0.00014804 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VERA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VERA til USD er $ 0.00014804. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vera?
Markedsverdien for VERA er $ 37.57K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VERA?
Den sirkulerende forsyningen av VERA er 253.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVERA ?
VERA oppnådde en ATH-pris på 0.681438 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VERA?
VERA så en ATL-pris på 0.00010697 USD.
Hva er handelsvolumet til VERA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VERA er -- USD.
Vil VERA gå høyere i år?
VERA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VERA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:47:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.