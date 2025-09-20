Vera (VERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00014803 24 timer høy $ 0.00014806 All Time High $ 0.681438 Laveste pris $ 0.00010697 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) +9.11%

Vera (VERA) sanntidsprisen er $0.00014804. I løpet av de siste 24 timene har VERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014803 og et toppnivå på $ 0.00014806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERA er $ 0.681438, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010697.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +9.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vera (VERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 148.04K Opplagsforsyning 253.75M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vera er $ 37.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERA er 253.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 148.04K.