Venti ($VENTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001862 24 timer lav $ 0.00001896 24 timer høy All Time High $ 0.00250431 Laveste pris $ 0.00000102 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) +0.17% Prisendring (7D) -1.83%

Venti ($VENTI) sanntidsprisen er $0.00001881. I løpet av de siste 24 timene har $VENTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001862 og et toppnivå på $ 0.00001896, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $VENTI er $ 0.00250431, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000102.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $VENTI endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -1.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Venti ($VENTI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.78K Opplagsforsyning 953.44M Total forsyning 998,435,508.077726

Nåværende markedsverdi på Venti er $ 17.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $VENTI er 953.44M, med en total tilgang på 998435508.077726. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.78K.