Venti ($VENTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Venti ($VENTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Venti ($VENTI) Informasjon born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor Offisiell nettside: https://venti.bot/ Teknisk dokument: https://venti.bot/architecture Kjøp $VENTI nå!

Venti ($VENTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Venti ($VENTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.62K $ 16.62K $ 16.62K Total forsyning: $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M Sirkulerende forsyning: $ 953.44M $ 953.44M $ 953.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.40K $ 17.40K $ 17.40K All-time high: $ 0.00250431 $ 0.00250431 $ 0.00250431 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Venti ($VENTI) pris

Venti ($VENTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Venti ($VENTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $VENTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $VENTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $VENTIs tokenomics, kan du utforske $VENTI tokenets livepris!

$VENTI prisforutsigelse Vil du vite hvor $VENTI kan være på vei? Vår $VENTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $VENTI tokenets prisforutsigelse nå!

