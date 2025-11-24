Velar pris i dag

Sanntids Velar (VELAR) pris i dag er --, med en 5.03% endring de siste 24 timene. Nåværende VELAR til USD konverteringssats er -- per VELAR.

Velar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 131,941, med en sirkulerende forsyning på 354.26M VELAR. I løpet av de siste 24 timene VELAR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.380312, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VELAR beveget seg +0.36% i løpet av den siste timen og -24.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Velar (VELAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 131.94K$ 131.94K $ 131.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 372.44K$ 372.44K $ 372.44K Opplagsforsyning 354.26M 354.26M 354.26M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Velar er $ 131.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VELAR er 354.26M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 372.44K.