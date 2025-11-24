VCRED pris i dag

Sanntids VCRED (VCRED) pris i dag er $ 0.992333, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende VCRED til USD konverteringssats er $ 0.992333 per VCRED.

VCRED rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,502,339, med en sirkulerende forsyning på 12.60M VCRED. I løpet av de siste 24 timene VCRED har den blitt handlet mellom $ 0.989974(laveste) og $ 0.997668 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.006, mens tidenes laveste notering var $ 0.978677.

Kortsiktig har VCRED beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og -0.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VCRED (VCRED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.50M$ 12.50M $ 12.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 992.25M$ 992.25M $ 992.25M Opplagsforsyning 12.60M 12.60M 12.60M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

