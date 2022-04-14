USDFC (USDFC) tokenomics
USDFC (USDFC) Informasjon
USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.
USDFC (USDFC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USDFC (USDFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
USDFC (USDFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak USDFC (USDFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet USDFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange USDFC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
