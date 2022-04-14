USDFC (USDFC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USDFC (USDFC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USDFC (USDFC) Informasjon USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it's over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions. Offisiell nettside: https://usdfc.net/ Teknisk dokument: https://docs.secured.finance/usdfc-stablecoin-protocol/introduction

USDFC (USDFC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USDFC (USDFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 291.17K $ 291.17K $ 291.17K Total forsyning: $ 294.65K $ 294.65K $ 294.65K Sirkulerende forsyning: $ 294.65K $ 294.65K $ 294.65K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 291.17K $ 291.17K $ 291.17K All-time high: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 All-Time Low: $ 0.892521 $ 0.892521 $ 0.892521 Nåværende pris: $ 0.990941 $ 0.990941 $ 0.990941 Lær mer om USDFC (USDFC) pris

USDFC (USDFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USDFC (USDFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDFC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDFCs tokenomics, kan du utforske USDFC tokenets livepris!

USDFC prisforutsigelse Vil du vite hvor USDFC kan være på vei? Vår USDFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDFC tokenets prisforutsigelse nå!

