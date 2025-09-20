USDFC (USDFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.973673 24 timer lav $ 0.995373 24 timer høy All Time High $ 1.11 Laveste pris $ 0.892521 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) +0.28% Prisendring (7D) +0.13%

USDFC (USDFC) sanntidsprisen er $0.994558. I løpet av de siste 24 timene har USDFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.973673 og et toppnivå på $ 0.995373, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDFC er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.892521.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDFC endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og +0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDFC (USDFC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 317.53K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 317.53K Opplagsforsyning 319.27K Total forsyning 319,268.2997855825

Nåværende markedsverdi på USDFC er $ 317.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDFC er 319.27K, med en total tilgang på 319268.2997855825. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 317.53K.