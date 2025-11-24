USDai pris i dag

Sanntids USDai (USDAI) pris i dag er $ 0.999397, med en 0.05% endring de siste 24 timene. Nåværende USDAI til USD konverteringssats er $ 0.999397 per USDAI.

USDai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 623,054,324, med en sirkulerende forsyning på 623.43M USDAI. I løpet av de siste 24 timene USDAI har den blitt handlet mellom $ 0.998841(laveste) og $ 1.0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.19, mens tidenes laveste notering var $ 0.769779.

Kortsiktig har USDAI beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -0.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

USDai (USDAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 623.05M$ 623.05M $ 623.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 623.05M$ 623.05M $ 623.05M Opplagsforsyning 623.43M 623.43M 623.43M Total forsyning 623,430,405.9481963 623,430,405.9481963 623,430,405.9481963

Nåværende markedsverdi på USDai er $ 623.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDAI er 623.43M, med en total tilgang på 623430405.9481963. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 623.05M.