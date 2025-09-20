USDa (USDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.986885 $ 0.986885 $ 0.986885 24 timer lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer høy 24 timer lav $ 0.986885$ 0.986885 $ 0.986885 24 timer høy $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Laveste pris $ 0.737813$ 0.737813 $ 0.737813 Prisendring (1H) -0.77% Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) -0.80% Prisendring (7D) -0.80%

USDa (USDA) sanntidsprisen er $0.991994. I løpet av de siste 24 timene har USDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.986885 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDA er $ 1.021, mens den rekordlave prisen er $ 0.737813.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDA endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -0.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDa (USDA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 194.37M$ 194.37M $ 194.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 194.37M$ 194.37M $ 194.37M Opplagsforsyning 195.70M 195.70M 195.70M Total forsyning 195,697,640.8226305 195,697,640.8226305 195,697,640.8226305

Nåværende markedsverdi på USDa er $ 194.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDA er 195.70M, med en total tilgang på 195697640.8226305. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 194.37M.