Dagens USDa livepris er 0.991994 USD. Spor prisoppdateringer for USDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

USDa Pris (USDA)

1 USDA til USD livepris:

0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USDa (USDA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:44:15 (UTC+8)

USDa (USDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.77%

+0.11%

-0.80%

-0.80%

USDa (USDA) sanntidsprisen er $0.991994. I løpet av de siste 24 timene har USDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.986885 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDA er $ 1.021, mens den rekordlave prisen er $ 0.737813.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDA endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -0.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDa (USDA) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på USDa er $ 194.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDA er 195.70M, med en total tilgang på 195697640.8226305. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 194.37M.

USDa (USDA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på USDa til USD ble $ +0.00105704.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på USDa til USD ble $ -0.0074469981.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på USDa til USD ble $ +0.0035537193.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på USDa til USD ble $ -0.0058244437991423.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00105704+0.11%
30 dager$ -0.0074469981-0.75%
60 dager$ +0.0035537193+0.36%
90 dager$ -0.0058244437991423-0.58%

Hva er USDa (USDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

USDa (USDA) Ressurs

USDa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USDa (USDA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USDa (USDA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USDa.

Sjekk USDaprisprognosen nå!

USDA til lokale valutaer

USDa (USDA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USDa (USDA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om USDa (USDA)

Hvor mye er USDa (USDA) verdt i dag?
Live USDA prisen i USD er 0.991994 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDA til USD er $ 0.991994. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for USDa?
Markedsverdien for USDA er $ 194.37M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDA?
Den sirkulerende forsyningen av USDA er 195.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDA ?
USDA oppnådde en ATH-pris på 1.021 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDA?
USDA så en ATL-pris på 0.737813 USD.
Hva er handelsvolumet til USDA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDA er -- USD.
Vil USDA gå høyere i år?
USDA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:44:15 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.