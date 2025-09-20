UREEQA (URQA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00247495 $ 0.00247495 $ 0.00247495 24 timer lav $ 0.00283258 $ 0.00283258 $ 0.00283258 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00247495$ 0.00247495 $ 0.00247495 24 timer høy $ 0.00283258$ 0.00283258 $ 0.00283258 All Time High $ 7.66$ 7.66 $ 7.66 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +12.69% Prisendring (1D) +11.43% Prisendring (7D) +0.39% Prisendring (7D) +0.39%

UREEQA (URQA) sanntidsprisen er $0.00282116. I løpet av de siste 24 timene har URQA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00247495 og et toppnivå på $ 0.00283258, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til URQA er $ 7.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har URQA endret seg med +12.69% i løpet av den siste timen, +11.43% over 24 timer og +0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UREEQA (URQA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.68K$ 114.68K $ 114.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 282.12K$ 282.12K $ 282.12K Opplagsforsyning 40.65M 40.65M 40.65M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UREEQA er $ 114.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på URQA er 40.65M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 282.12K.