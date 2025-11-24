UPTOBER pris i dag

Sanntids UPTOBER (UPTOBER) pris i dag er $ 0.00006608, med en 18.40% endring de siste 24 timene. Nåværende UPTOBER til USD konverteringssats er $ 0.00006608 per UPTOBER.

UPTOBER rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 59,754, med en sirkulerende forsyning på 903.35M UPTOBER. I løpet av de siste 24 timene UPTOBER har den blitt handlet mellom $ 0.00005544(laveste) og $ 0.00006796 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00416857, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004488.

Kortsiktig har UPTOBER beveget seg -1.34% i løpet av den siste timen og -18.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UPTOBER (UPTOBER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.75K$ 59.75K $ 59.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.75K$ 59.75K $ 59.75K Opplagsforsyning 903.35M 903.35M 903.35M Total forsyning 903,352,826.320787 903,352,826.320787 903,352,826.320787

Nåværende markedsverdi på UPTOBER er $ 59.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPTOBER er 903.35M, med en total tilgang på 903352826.320787. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.75K.