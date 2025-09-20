Universal USDC (UUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 24 timer lav $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 24 timer høy 24 timer lav $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 24 timer høy $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 All Time High $ 18.19$ 18.19 $ 18.19 Laveste pris $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.12% Prisendring (7D) +0.12%

Universal USDC (UUSDC) sanntidsprisen er $2.04. I løpet av de siste 24 timene har UUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.04 og et toppnivå på $ 2.04, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UUSDC er $ 18.19, mens den rekordlave prisen er $ 2.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UUSDC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Universal USDC (UUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 737.33K$ 737.33K $ 737.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 737.33K$ 737.33K $ 737.33K Opplagsforsyning 361.61K 361.61K 361.61K Total forsyning 361,609.0 361,609.0 361,609.0

Nåværende markedsverdi på Universal USDC er $ 737.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UUSDC er 361.61K, med en total tilgang på 361609.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 737.33K.