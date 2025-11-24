Unit Plasma pris i dag

Sanntids Unit Plasma (UXPL) pris i dag er $ 0.198217, med en 1.98% endring de siste 24 timene. Nåværende UXPL til USD konverteringssats er $ 0.198217 per UXPL.

Unit Plasma rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 71,290,553, med en sirkulerende forsyning på 360.06M UXPL. I løpet av de siste 24 timene UXPL har den blitt handlet mellom $ 0.195941(laveste) og $ 0.207252 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.57, mens tidenes laveste notering var $ 0.195403.

Kortsiktig har UXPL beveget seg -0.22% i løpet av den siste timen og -15.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Unit Plasma (UXPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.29M$ 71.29M $ 71.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.98B$ 1.98B $ 1.98B Opplagsforsyning 360.06M 360.06M 360.06M Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Unit Plasma er $ 71.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UXPL er 360.06M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.98B.