Unit Bitcoin (UBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 115,180 $ 115,180 $ 115,180 24 timer lav $ 117,094 $ 117,094 $ 117,094 24 timer høy 24 timer lav $ 115,180$ 115,180 $ 115,180 24 timer høy $ 117,094$ 117,094 $ 117,094 All Time High $ 124,343$ 124,343 $ 124,343 Laveste pris $ 73,355$ 73,355 $ 73,355 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -1.18% Prisendring (7D) -0.33% Prisendring (7D) -0.33%

Unit Bitcoin (UBTC) sanntidsprisen er $115,554. I løpet av de siste 24 timene har UBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,180 og et toppnivå på $ 117,094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UBTC er $ 124,343, mens den rekordlave prisen er $ 73,355.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UBTC endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unit Bitcoin (UBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 378.20M$ 378.20M $ 378.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.43T$ 2.43T $ 2.43T Opplagsforsyning 3.27K 3.27K 3.27K Total forsyning 20,999,999.99993401 20,999,999.99993401 20,999,999.99993401

Nåværende markedsverdi på Unit Bitcoin er $ 378.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UBTC er 3.27K, med en total tilgang på 20999999.99993401. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.43T.