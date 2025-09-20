UCX (UCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02595275 $ 0.02595275 $ 0.02595275 24 timer lav $ 0.02631168 $ 0.02631168 $ 0.02631168 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02595275$ 0.02595275 $ 0.02595275 24 timer høy $ 0.02631168$ 0.02631168 $ 0.02631168 All Time High $ 0.87223$ 0.87223 $ 0.87223 Laveste pris $ 0.01470348$ 0.01470348 $ 0.01470348 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.85% Prisendring (7D) -2.33% Prisendring (7D) -2.33%

UCX (UCX) sanntidsprisen er $0.02605615. I løpet av de siste 24 timene har UCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02595275 og et toppnivå på $ 0.02631168, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UCX er $ 0.87223, mens den rekordlave prisen er $ 0.01470348.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UCX endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.85% over 24 timer og -2.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UCX (UCX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.05M$ 26.05M $ 26.05M Opplagsforsyning 44.77M 44.77M 44.77M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UCX er $ 1.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UCX er 44.77M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.05M.