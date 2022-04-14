UCX (UCX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UCX (UCX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UCX (UCX) Informasjon UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Offisiell nettside: https://gbckorea.co.kr/ Kjøp UCX nå!

UCX (UCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UCX (UCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 44.77M $ 44.77M $ 44.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.66M $ 25.66M $ 25.66M All-time high: $ 0.87223 $ 0.87223 $ 0.87223 All-Time Low: $ 0.01470348 $ 0.01470348 $ 0.01470348 Nåværende pris: $ 0.0256643 $ 0.0256643 $ 0.0256643 Lær mer om UCX (UCX) pris

UCX (UCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UCX (UCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UCXs tokenomics, kan du utforske UCX tokenets livepris!

