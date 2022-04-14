Twin Protocol (TWIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Twin Protocol (TWIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Twin Protocol (TWIN) Informasjon Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Offisiell nettside: https://twinprotocol.com/ Kjøp TWIN nå!

Twin Protocol (TWIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Twin Protocol (TWIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 293.90K $ 293.90K $ 293.90K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 262.95M $ 262.95M $ 262.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M All-time high: $ 0.099439 $ 0.099439 $ 0.099439 All-Time Low: $ 0.00109387 $ 0.00109387 $ 0.00109387 Nåværende pris: $ 0.0011171 $ 0.0011171 $ 0.0011171 Lær mer om Twin Protocol (TWIN) pris

Twin Protocol (TWIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Twin Protocol (TWIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TWIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TWIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TWINs tokenomics, kan du utforske TWIN tokenets livepris!

