Twin Protocol (TWIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00121379 $ 0.00121379 $ 0.00121379 24 timer lav $ 0.00125561 $ 0.00125561 $ 0.00125561 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00121379$ 0.00121379 $ 0.00121379 24 timer høy $ 0.00125561$ 0.00125561 $ 0.00125561 All Time High $ 0.099439$ 0.099439 $ 0.099439 Laveste pris $ 0.00121379$ 0.00121379 $ 0.00121379 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) -12.87% Prisendring (7D) -12.87%

Twin Protocol (TWIN) sanntidsprisen er $0.00122253. I løpet av de siste 24 timene har TWIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00121379 og et toppnivå på $ 0.00125561, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TWIN er $ 0.099439, mens den rekordlave prisen er $ 0.00121379.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TWIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -12.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Twin Protocol (TWIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 321.46K$ 321.46K $ 321.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Opplagsforsyning 262.95M 262.95M 262.95M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Twin Protocol er $ 321.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TWIN er 262.95M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.