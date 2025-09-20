Tulip Protocol (TULIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.05092 24 timer høy $ 0.05241 All Time High $ 50.22 Laveste pris $ 0.04815515 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) -6.08%

Tulip Protocol (TULIP) sanntidsprisen er $0.051132. I løpet av de siste 24 timene har TULIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05092 og et toppnivå på $ 0.05241, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TULIP er $ 50.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.04815515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TULIP endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -6.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tulip Protocol (TULIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 511.32K Opplagsforsyning 1.56M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tulip Protocol er $ 79.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TULIP er 1.56M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 511.32K.