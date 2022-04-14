Tulip Protocol (TULIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tulip Protocol (TULIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tulip Protocol (TULIP) Informasjon Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms. Offisiell nettside: https://tulip.garden

Tulip Protocol (TULIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tulip Protocol (TULIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.37K $ 73.37K $ 73.37K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 469.85K $ 469.85K $ 469.85K All-time high: $ 50.22 $ 50.22 $ 50.22 All-Time Low: $ 0.0467877 $ 0.0467877 $ 0.0467877 Nåværende pris: $ 0.04698492 $ 0.04698492 $ 0.04698492 Lær mer om Tulip Protocol (TULIP) pris

Tulip Protocol (TULIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tulip Protocol (TULIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TULIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TULIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TULIPs tokenomics, kan du utforske TULIP tokenets livepris!

TULIP prisforutsigelse Vil du vite hvor TULIP kan være på vei? Vår TULIP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

