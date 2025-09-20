Tsuki (TSUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00194787 $ 0.00194787 $ 0.00194787 24 timer lav $ 0.00217975 $ 0.00217975 $ 0.00217975 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00194787$ 0.00194787 $ 0.00194787 24 timer høy $ 0.00217975$ 0.00217975 $ 0.00217975 All Time High $ 0.02513879$ 0.02513879 $ 0.02513879 Laveste pris $ 0.00063444$ 0.00063444 $ 0.00063444 Prisendring (1H) -0.89% Prisendring (1D) -8.17% Prisendring (7D) +11.21% Prisendring (7D) +11.21%

Tsuki (TSUKI) sanntidsprisen er $0.0019928. I løpet av de siste 24 timene har TSUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00194787 og et toppnivå på $ 0.00217975, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TSUKI er $ 0.02513879, mens den rekordlave prisen er $ 0.00063444.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TSUKI endret seg med -0.89% i løpet av den siste timen, -8.17% over 24 timer og +11.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tsuki (TSUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Opplagsforsyning 949.25M 949.25M 949.25M Total forsyning 949,248,552.310734 949,248,552.310734 949,248,552.310734

Nåværende markedsverdi på Tsuki er $ 1.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TSUKI er 949.25M, med en total tilgang på 949248552.310734. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.89M.