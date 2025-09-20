Dagens TROY livepris er 0.00010085 USD. Spor prisoppdateringer for TROY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TROY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TROY livepris er 0.00010085 USD. Spor prisoppdateringer for TROY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TROY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TROY (TROY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:19:49 (UTC+8)

TROY (TROY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00009532
24 timer lav
$ 0.00010291
24 timer høy

$ 0.00009532
$ 0.00010291
$ 0.03652384
$ 0.00007107
+1.78%

+1.84%

+8.38%

+8.38%

TROY (TROY) sanntidsprisen er $0.00010085. I løpet av de siste 24 timene har TROY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009532 og et toppnivå på $ 0.00010291, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TROY er $ 0.03652384, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007107.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TROY endret seg med +1.78% i løpet av den siste timen, +1.84% over 24 timer og +8.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TROY (TROY) Markedsinformasjon

$ 972.37K
--
$ 972.37K
10.00B
10,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på TROY er $ 972.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TROY er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 972.37K.

TROY (TROY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TROY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TROY til USD ble $ -0.0000017609.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TROY til USD ble $ -0.0000049983.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TROY til USD ble $ -0.0000285423103541719.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.84%
30 dager$ -0.0000017609-1.74%
60 dager$ -0.0000049983-4.95%
90 dager$ -0.0000285423103541719-22.05%

Hva er TROY (TROY)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TROY (TROY) Ressurs

Offisiell nettside

TROY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TROY (TROY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TROY (TROY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TROY.

Sjekk TROYprisprognosen nå!

TROY til lokale valutaer

TROY (TROY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TROY (TROY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TROY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TROY (TROY)

Hvor mye er TROY (TROY) verdt i dag?
Live TROY prisen i USD er 0.00010085 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TROY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TROY til USD er $ 0.00010085. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TROY?
Markedsverdien for TROY er $ 972.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TROY?
Den sirkulerende forsyningen av TROY er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTROY ?
TROY oppnådde en ATH-pris på 0.03652384 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TROY?
TROY så en ATL-pris på 0.00007107 USD.
Hva er handelsvolumet til TROY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TROY er -- USD.
Vil TROY gå høyere i år?
TROY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TROY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:19:49 (UTC+8)

TROY (TROY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.