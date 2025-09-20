TROY (TROY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009532 24 timer lav $ 0.00010291 24 timer høy All Time High $ 0.03652384 Laveste pris $ 0.00007107 Prisendring (1H) +1.78% Prisendring (1D) +1.84% Prisendring (7D) +8.38%

TROY (TROY) sanntidsprisen er $0.00010085. I løpet av de siste 24 timene har TROY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009532 og et toppnivå på $ 0.00010291, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TROY er $ 0.03652384, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007107.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TROY endret seg med +1.78% i løpet av den siste timen, +1.84% over 24 timer og +8.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TROY (TROY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 972.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 972.37K Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TROY er $ 972.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TROY er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 972.37K.