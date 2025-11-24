Hva er TOPLESS

Topless (TOPLESS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Topless (TOPLESS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.87K Total forsyning: $ 998.58M Sirkulerende forsyning: $ 998.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.87K All-time high: $ 0.00265903 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Topless (TOPLESS) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1953439355701166519

Topless (TOPLESS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Topless (TOPLESS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOPLESS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOPLESS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOPLESSs tokenomics, kan du utforske TOPLESS tokenets livepris!

TOPLESS prisforutsigelse Vil du vite hvor TOPLESS kan være på vei? Vår TOPLESS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOPLESS tokenets prisforutsigelse nå!

