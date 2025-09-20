TOPIA (TOPIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.121452$ 0.121452 $ 0.121452 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -9.60% Prisendring (7D) -42.74% Prisendring (7D) -42.74%

TOPIA (TOPIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOPIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOPIA er $ 0.121452, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOPIA endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -9.60% over 24 timer og -42.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOPIA (TOPIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 111.00K$ 111.00K $ 111.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 314.31K$ 314.31K $ 314.31K Opplagsforsyning 1.77B 1.77B 1.77B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TOPIA er $ 111.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOPIA er 1.77B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 314.31K.