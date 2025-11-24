TOP HAT pris i dag

Sanntids TOP HAT (TOPHAT) pris i dag er $ 0.00110494, med en 6.93% endring de siste 24 timene. Nåværende TOPHAT til USD konverteringssats er $ 0.00110494 per TOPHAT.

TOP HAT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,077,165, med en sirkulerende forsyning på 963.09M TOPHAT. I løpet av de siste 24 timene TOPHAT har den blitt handlet mellom $ 0.00101449(laveste) og $ 0.00112401 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00297249, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TOPHAT beveget seg -1.57% i løpet av den siste timen og -13.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TOP HAT (TOPHAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Opplagsforsyning 963.09M 963.09M 963.09M Total forsyning 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Nåværende markedsverdi på TOP HAT er $ 1.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOPHAT er 963.09M, med en total tilgang på 963094445.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.