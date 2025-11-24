Hva er TOPHAT

TOP HAT (TOPHAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TOP HAT (TOPHAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TOP HAT (TOPHAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOP HAT (TOPHAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Total forsyning: $ 963.09M $ 963.09M $ 963.09M Sirkulerende forsyning: $ 963.09M $ 963.09M $ 963.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M All-time high: $ 0.00297249 $ 0.00297249 $ 0.00297249 All-Time Low: $ 0.00088006 $ 0.00088006 $ 0.00088006 Nåværende pris: $ 0.00109828 $ 0.00109828 $ 0.00109828 Lær mer om TOP HAT (TOPHAT) pris Kjøp TOPHAT nå!

TOP HAT (TOPHAT) Informasjon Offisiell nettside: https://tophatpulse.com

TOP HAT (TOPHAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOP HAT (TOPHAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOPHAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOPHAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOPHATs tokenomics, kan du utforske TOPHAT tokenets livepris!

TOPHAT prisforutsigelse Vil du vite hvor TOPHAT kan være på vei? Vår TOPHAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOPHAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!